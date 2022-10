Randalierer fährt betrunken davon - Polizei stoppt 35-Jährigen

Er randalierte in seiner Wohnung, fuhr betrunken Auto und biss einen Polizeibeamten: Ein 35-Jähriger sorte in Waal für Aufsehen.

Am späten Samstagabend (1. Oktober) randalierte ein 35-jähriger Mann offensichtlich volltrunken in seiner Wohnung in Waal und verwüstete dabei einen Großteil des Mobiliars. Als die Streife der Buchloer Polizei eintraf, hatte sich der Mann bereits mit seinem Auto entfernt.

Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann und seinem Pkw blieben zunächst ohne Erfolg. Bei der Aufnahme in der Wohnung wurde ein erheblicher Sachschaden am Mobiliar festgestellt. Kurz nach Mitternacht kam der Mann mit seinem Auto zurück zu seiner Wohnung. Dort konnte er von der Polizeistreife gestellt werden. Ein Vortest mit dem Alkomaten ergab einen Wert von ca. 2,4 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet. Der 35-jährige Waaler hatte sich offensichtlich noch nicht beruhigt und war weiterhin hoch aggressiv.

Bei der Durchführung der Blutentnahme wehrte er sich gegen die Maßnahme, sodass er fixiert werden musste. Dabei biss er einem Polizeibeamten in den Oberarm und verletzte ihn leicht. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. Da der Mann auch weiterhin nicht zu beruhigen war und er sich offensichtlich, in Kombination mit seiner Alkoholisierung, in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Beamten stellten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

