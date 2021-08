Randalierer verletzt in Badeanstalt Security Mitarbeiter

Einem 28-Jährigen Österreicher blüht jetzt ein Strafverfahren, weil er in Bad Wörishofen in einer Badeanstalt auf Security-Mitarbeiter los ging.

29.08.2021 | Stand: 15:14 Uhr

Der betrunkene Randalierer war am Samstagabend in einer Badeanstalt ausgetickt und randalierte. Deshalb wurde die hauseigene Security eingeschaltet. Den Mitarbeitern gelang es zwar den Österreicher unter Kontrolle zu bringen, dabei wurden jedoch zwei Mitarbeiter der Security leicht verletzt. Einem biß den Aggressor in den Unterarm , der andere erlitt eine Verletzung an der Schulter.

Die Beamten leiteten gegen den Österreicher wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Der Vorarlberger mußte einen hohen Geldbetrag als Sicherheitsleistung für das zu erwartende Strafverfahren entrichten.

