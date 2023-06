Rasten und reparieren: Neue Station für Radler an der Via Claudia

Wer zwischen Igling und Hurlach mit dem Rad unterwegs ist, kann sich dort ausruhen und den neuen Rastplatz für kleine Reparaturen an seinem Fahrrad nutzen.

06.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit 2020 kann die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“ im Rahmen des Förderprogramms „Regionalbudget“ des Freistaats Bayern Kleinprojekte fördern. Günter Först, Bürgermeister der Gemeinde Igling, reichte 2022 einen Förderantrag ein, um an der Via Claudia zwischen Igling und Hurlach eine Reparaturstation für Fahrräder zu errichten.

Neugestaltung des Rastplatzes inklusive Überdachung

Dafür wurde in der Zwischenzeit eine Unterstützung von über 7.500 Euro genehmigt. Die Maßnahme umfasst die Neugestaltung des Rastplatzes inklusive Überdachung, Reparaturstation und zwei Fahrradständer. So besteht für Radfahrende die Möglichkeit, eine Pause einzulegen und falls notwendig, kleine Reparaturen an ihren Fahrrädern durchzuführen. Außerdem ist der Radlrastplatz von einem Weiher und Feldgehölz umgeben und bietet somit Erholung in einer natürlichen Umgebung.

Ehrenamtliche packten mit an

Bei der Umsetzung waren 15 tatkräftige Ehrenamtliche vom Verein Wanderer mit insgesamt 91 geleisteten Arbeitsstunden vor Ort und haben die Arbeiten gemeinsam durchgeführt.

Die Gemeinde Igling trägt durch die Neugestaltung des Rastplatzes zur Förderung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur bei und schafft einen attraktiven Anreiz zur sportlichen Betätigung mit dem Rad oder auch zu Fuß. Der Rastplatz bietet Erholung für Jung und Alt und ermöglicht den Austausch zwischen Einwohnern und Einwohnerinnen der Gemeinde und Durchreisenden auf der Via Claudia Augusta. Zusätzlich kommt die Maßnahme der qualitativen Verbesserung der Vernetzung des ländlichen Raums zugute.

Zusammenschluss mehrerer Gemeinden

Die ILE „Zwischen Lech und Wertach“ setzt sich zusammen aus den Kommunen Amberg, Hurlach, Hiltenfingen, Igling, Lamerdingen, Langerringen und Obermeitingen.

Sie hat sich bisher viermal erfolgreich beim ALE Schwaben um Mittel aus dem Förderprogramm Regionalbudget des Freistaats Bayern beworben. 16 Kleinprojekte mit einem Gesamtfördervolumen von knapp 88.000 Euro konnten im Jahr 2021 unterstützt werden, im Jahr 2022 waren es weitere acht Kleinprojekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 66.000 Euro.

