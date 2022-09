Rauschgiftschmuggler fliegen bei Unfall auf der A96 auf

Am Freitagabend ereignet sich auf der A96 bei Igling eine Karambolage mit hohem Sachschaden. In einem Fahrzeug findet die Polizei eine größere Menge Drogen.

Von Thomas Wunder

18.09.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Am frühen Freitagabend hat sich auf der A96 bei Igling ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Da die Autobahn in Fahrtrichtung München für über zwei Stunden gesperrt werden musste, kam es zu einem langen Rückstau. In einem der Unfallfahrzeuge befand sich eine größere Menge Drogen, die ein Mann vor der Polizei verstecken wollte.

