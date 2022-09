Berufswahl-Siegel für Buchloer Bildungseinrichtung wegen herausragender Angebote zur Berufsorientierung. Ausbildungsgipfel soll wieder in Präsenz stattfinden.

27.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Praktische Erfahrungen sammeln, Informationen von Profis bekommen, die eigenen Talente kennenlernen: Damit junge Menschen eine gute Entscheidung für ihre Berufswahl treffen, sollten sie eine möglichst vielfältige Unterstützung erhalten. Die Staatliche Realschule in Buchloe veranstaltet in diesem Bereich unter anderem den so genannten Ausbildungsgipfel, bei dem sich Schulen und Unternehmen der Region präsentieren und unterhält intensive Kontakte mit Firmen vor Ort.

