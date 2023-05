Realschule Buchloe landet mit Robotertechnik erneut auf Podest

Bei schwabenweitem Wettbewerb wird automatisch Unkraut gejätet und geerntet. Buchloer in Obergünzburg erfolgreich.

19.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit ihren Roboter-Entwicklungen konnten vier technikbegeisterte Schüler der Realschule Buchloe überzeugen: Das Quartett hatte in zwei Kategorien an der Robotik-Meisterschaft der Realschulen in Schwaben teilgenommen.

Der Wettbewerb fand vor kurzem an der Realschule Obergünzburg statt. Das diesjährige Motto des Leistungsvergleichs war „Roboter in der Landwirtschaft“. In zwei Kategorien (Einsteiger und Fortgeschrittene) wurden Felder bewässert, Beikräuter gejätet, Energiepflanzen geerntet sowie transportiert. Hierbei ging es um Präzision und Geschwindigkeit. Doch bei allem Zeitdruck durfte der Agrar-Roboter bestimmte Pflanzen nicht abmähen und auf gar keinen Fall die Viehweiden beschädigen.

Zweiter Platz bei Fortgeschrittenen

Die Robotiker Josip Vukadin und Timo Kees (beide 9 a) traten in der Fortgeschrittenen-Kategorie an und erreichten dabei den zweiten Platz. Nach zwei spannenden Wertungsdurchgängen lagen sie nur einen Punkt hinter dem Siegerteam.

Bei den Einsteigern gut abgeschnitten

In der Einsteiger-Kategorie war die Konkurrenz besonders stark. Im Wettkampf kam es auf exakt funktionierende Erntewerkzeuge und auf eine ausgefeilte Arbeitstaktik an. Die beiden Nachwuchskonstrukteure Valentin Schindler und Julian Böhnl (beide 7 a) lösten die Aufgabe mit Bravour.

Bereits im ersten Wertungsdurchgang arbeitete der Roboter der beiden Siebtklässler zahlreiche Felder ab. Für den zweiten Durchgang wurde der Roboter nochmals deutlich optimiert und somit erkämpfte sich das Team einen verdienten dritten Platz.