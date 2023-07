Realschule Buchloe verabschiedet 92 Absolventen

92 erfolgreiche Absolventen der Realschule Buchloe nehmen ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Für zwei Lehrkräfte beginnen nun endlose Ferien.

26.07.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Die Aula der Realschule Buchloe hatte sich wieder in einen Festsaal verwandelt. Die Absolventinnen und Absolventen der zehnten Klassen feierten mit zahlreichen Ehrengästen, ihren Eltern und Lehrkräften das Bestehen der Abschlussprüfungen und den Abschied von der Realschule.

Das Schulorchester unter Leitung von Stephan Beierl untermalte die Veranstaltung. Bürgermeister Robert Pöschl betonte, wie wichtig der erfolgreiche Abschluss der Realschule für den heimischen Arbeitsmarkt ist, denn in Zeiten des Fachkräftemangels werden junge Menschen mit einer soliden Schulbildung und guten IT-Kenntnissen dringend benötigt.

Mit Fleiß, Ausdauer und Einsatzbereitschaft haben alle 92 Buchloer Realschüler ihren Abschluss bestanden

Realschuldirektorin Lucia Wind wählte zum Auftakt ihrer Rede ein treffendes Zitat von Henry Ford: „Der Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.“ Alle 92 Schülerinnen und Schüler haben den Abschluss geschafft und folglich gezeigt, dass sie mit Fleiß, Ausdauer und Einsatzbereitschaft gemeinsam die Herausforderungen meisterten und offensichtlich die gefragten Fähigkeiten besitzen. Eine sich im permanenten Wandel befindliche Berufs- und Arbeitswelt erwarte sie nun. In Anlehnung an den Erfinder Thomas Edison ermutigte Lucia Wind die Absolventen: „Seid mutig genug, Risiken einzugehen, und habt Vertrauen in euer eigenes Potenzial.“

Wie in jedem Jahr stellte die Ehrung der Jahrgangsbesten durch die Frank-Hirschvogel-Stiftung, die sich für die Förderung der Jugend in Bildung und Beruf einsetzt, einen Höhepunkt der Abschlussfeier dar. Zum Kreis der Geehrten gehörten 2023 Amelie Wohlwender, Elina Siller, Lena Baur und Sina Goldmann. Der Elternbeirat zeichnete die Schüler- und Klassensprecher sowie die Klassenbesten aus.

Neben Schülern wurden auch zwei Lehrkräfte verabschiedet

Nicht nur Absolventen wurden verabschiedet, sondern auch zwei Lehrkräfte, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen: Susanne Metzke-Ertl und Rudolf Bauer. Beide prägten auf ihre ganz eigene Art in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Realschule Buchloe. Aber jetzt beginnen für sie endlose Ferien.

Nachdem die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse erhalten, die Schülersprecher Tom Greinwald und Tobias Schlecht einige Schlaglichter auf die nun endende Realschulzeit geworfen hatten und die letzten Takte von „Ein Hoch auf uns“ verklungen waren, begannen die Vorbereitungen für ein zweites festliches Ereignis: die Abschlussparty in der Alp-Villa, die zum ersten Mal der Elternbeirat organisiert hat.

Lesen Sie auch: In der Ukraine haben sie Champions trainiert, beim VfL bringen zwei Geflüchtete Jugendlichen das Boxen bei