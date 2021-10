In Holzhausen macht die Aktion Mensch mit einen neuen Rollstuhlfahrer-Bus Menschen mit schweren Behinderungen wieder mobil

In Holzhausen hat die Aktion Mensch einen rollstuhlgerechten Bus für die Regens Wagner Wohngruppen finanziert. Eine Erleichterung für Menschen mit Behinderung.

17.10.2021 | Stand: 05:05 Uhr

Für zwei Wohngruppen von Regens Wagner Holzhausen, in denen 14 erwachsene Menschen mit schweren Behinderungen leben, ist ein neuer rollstuhlgerechter Kleinbus angeschafft worden. Der Kauf war möglich dank der Unterstützung durch die Aktion Mensch, die einen großen Teil der Finanzierung übernommen hat, schreibt Regens Wagner in einer Pressemitteilung.

Neuer Bus erleichert Menschen mit Behinderung das alltägliche Leben

„Unser bisheriges Fahrzeug war in die Jahre gekommen“, berichtet die kommissarische Gesamtleiterin Gabriele Kirschner. „Wir freuen uns daher sehr, dass wir durch den neuen Rollibus weiterhin die Teilhabe von Menschen mit schwerer Behinderung in der Gesellschaft gewährleisten können. Der Aktion Mensch ein herzliches Dankeschön!“ Der Rollibus – auf neuestem technischen Stand und mit Lifter sowie Verankerungsmöglichkeit für drei Rollstühle – ist bereits in seinem vielfältigen Einsatzspektrum auf Tour.

Mit Lifter und Verankerung für drei Rollstühle ist der Bus auf neustem technischen Stand

Inklusion ist das Stichwort: Dazu gehören Transferfahrten zwischen Wohn- und Beschäftigungsbereich, Fahrten zum Arzt, zu therapeutischen Maßnahmen oder zum Einkaufen, aber auch Ausflüge oder Freizeitunternehmungen.

