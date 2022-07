Blasmusik und Stelzentheater beim Jubiläums-Sommerfest von Regens Wagner

Mit einem bunten und vielfältigen Sommerfest feiert Regens Wagner in Holzhausen 175-jähriges Bestehen. Das war dort geboten.

01.07.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Das Sommerfest von Regens Wagner Holzhausen wartete mit allem auf, was man sich von einer solchen Veranstaltung verspricht: Bei herrlichem Wetter und in bester Laune genossen die zahlreichen Gäste das bunte Unterhaltungsangebot ebenso wie die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche und der Bäckerei des Magnusheims. Darüber hinaus erfreuten sie sich nach der zweijährigen coronabedingten Pause ganz besonders an dem bunten Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung aller Altersstufen.

Verschiedenste Vorführungen beim Sommerfest in Holzhausen

Zum Gelingen des Festes trugen laut Pressemitteilung die verschiedenen Vorführungen bei: So wurden die Auftritte der Landsberger Rettungshundestaffel der Johanniter, die „Lech Line Dancer“ aus Kaufering oder die Sambagruppe „Samba Loco“ vom Publikum mit Applaus quittiert. Neu dabei waren das „Duo Hochformat“ mit Stelzentheater und die Freiwillige Feuerwehr Holzhausen mit Rundfahrten im Feuerwehrauto.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe und der Umgebung informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Die Musikkapelle Holzhausen umrahmte mit Blasmusik den Gottesdienst zum Auftakt des Festes und spielte während der Mittagszeit zur Unterhaltung auf. Draußen auf dem Freizeitgelände sorgte die Band „Ätsch Berg Buam“ zwischen den Darbietungen mit bekannten Hits für gute Stimmung. Auf dem weitläufigen Gelände verteilten sich zahlreiche Spiel-Stationen, die Geschicklichkeit oder Kreativität forderten und förderten – oder die einfach nur Spaß machen sollten, wie etwa die Wasserrutsche. Der Behindertensportverein Magnusheim e. V. bot Walking-Runden an, und für die Allerkleinsten war Ponyreiten das Allergrößte, wie die Veranstalter mitteilen.

175 Jahre Regens Wagner - Gäste informieren sich über Stiftung

Zur Feier des Jubiläumsjahres „175 Jahre Regens Wagner“ wurden die Gäste eingeladen, sich über die Geschichte der Stiftung zu informieren, die im Jahr 1847 mit der Errichtung einer Schule für Frauen mit Hörbehinderung im Dillinger Franziskanerinnenkloster startete. Für Interessierte lag die neue Doppelbiografie von Niklaus Kuster über die beiden Gründerpersönlichkeiten Theresia Haselmayr und Johann Evangelist Wagner zum Mitnehmen bereit. Darin wird dem Geheimnis der Erfolgsgeschichte nachgegangen.

Lesen Sie auch

Soziales in Holzhausen Jugend von Regens Wagner spendet für die Ukraine

Lesen Sie auch: