"Es gibt noch einen anderen Weg als Wegschmeißen"

Die Planungen für das Buchloer Repair Café schreiten voran. Eine Bleibe ist gefunden und beim ersten Helfertreffen stoßen die Organisatoren auf viel Engagement.

30.11.2021 | Stand: 17:53 Uhr

Einfach den ramponierten Rührstab, den alten Walkman mit Wackelkontakt oder die kaputte Kaffeemaschine unter den Arm klemmen und bei Kaffee und Kuchen kostenlos reparieren lassen? Was Landsberger und Kaufbeurer bereits seit Längerem kennen, könnte in der Gennachstadt auch bald Realität werden. Denn drei Buchloer Bastler wollen eine solche Anlaufstelle aufbauen, zusammen mit ehrenamtlichen Tüftlerinnen und Tüftlern. Und die erschienen jüngst zahlreich zum ersten Helfertreffen. Auch anderweitig nimmt die Idee immer mehr Form an.