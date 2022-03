Zwei Dutzend Technikbegeisterte kümmern sich im neuen Repair-Café in Buchloe ab sofort um elektrische Geräte. Dazu gibt es auch noch Kaffee und Kuchen.

Von von klaus Dieter Treude

15.03.2022 | Stand: 21:09 Uhr

Auch in Buchloe gibt es jetzt ein Repair-Café. Unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt (AWO) können Interessierte in den Räumen am Heideweg „alles, was man unter den Arm nehmen kann“ reparieren lassen. Etwa zwei Dutzend Technikbegeisterte kümmern sich um die kniffligsten Fragen und versucht, Lösungen zu finden.