Reparieren statt Wegwerfen ist im Repair-Café Buchloe Trumpf

Am 13. August öffnet das Buchloer Repair-Café wieder seine Pforten. Inzwischen unterstützen auch Expertinnen für Textiles das Team.

10.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Bereits seit März diesen Jahres kümmert sich das Team des Buchloer Repair-Cafés um Elektrogeräte, Möbelstücke und Dinge des täglichen Gebrauchs. Nun bekommen sie von Experten für Textiles Verstärkung. Wer ein kaputtes Kleidungsstück richten lassen möchte, müsse Material – wie Garn oder Reißverschlüsse – mitbringen. Werkzeug wie Nähmaschinen oder Scheren sind vor Ort.

Die Nachfrage ist hoch

Da die Nachfrage nach Reparaturen der unterschiedlichsten Art auch nach dem vierten Reparaturtag ungebrochen hoch ist, suche das Team des Repair-Cafés noch weitere Mitstreiter.

Beim Reparaturtag gibt es Kaffee und Kuchen

Zum nächsten Reparaturtag öffnet das Café am Samstag, 13. August, von 12 bis 16 Uhr im Heideweg 2 in Buchloe seine Pforten. Auch für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Anmeldung zum Repair-Café ist am Mittwoch, 10. August, und Donnerstag, 11. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 08241/9129433 möglich. Weitere Informationen zum AWO Repair-Café gibt es im Internet unter www.repaircafe-buchloe.de