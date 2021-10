Rheuma: Früh erkennen und besser behandeln

Rheuma zeigt sich durch diffuse Symptome. Wird sie rechtzeitig erkannt, lässt sie sich jedoch gut therapieren, sagt der Buchloer Chefarzt Dr. Artur Schleich.

12.10.2021 | Stand: 05:12 Uhr

Rheuma ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Sie taucht in verschiedensten Formen auf und trifft sowohl junge als auch alte Menschen. Einer, der sich mit dieser Krankheit auskennt, ist der Rheumatologe Dr. Artur Schleich, Chefarzt am Buchloer Krankenhaus St. Josef, das zu den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren gehört. Er ist einer der wenigen Spezialisten in einem weiten Umkreis, die Rheuma stationär behandeln. Dabei arbeitet er auch mit zahlreichen niedergelassenen Ärzten zusammen. Er erläutert anlässlich des Welt-Rheumatags, der seit 1996 jedes Jahr am 12. Oktober stattfindet, die wichtigsten Punkte rund um die Krankheit.