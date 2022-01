Rotes Kreuz und FSV Lamerdingen sammeln Weihnachtsbäume

Weihnachten ist vorbei, die Sternsinger sind weitergezogen. Für viele Anlass, den Christbaum zu entsorgen. Das Rote Kreuz und der FSV Lamerdingen sammeln.

07.01.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Der FSV Lamerdingen und die Buchloer Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sind am Samstag unterwegs, um Christbäume einzusammeln.

Ab 9 Uhr machen sich die Helfer des BRK in Buchloe und Lindenberg auf den Weg. Wer seinen Baum abgeben möchte, sollte ihn gut sichtbar an den Straßenrand stellen und zwei Euro in einem Kuvert an den Baum hängen.

Christbäume sollen gut sichtbar an den Straßenrand gestellte werden

In Lamerdingen sammelt der Sportverein die Bäume ab 13 Uhr ein. Sie sollten abgeschmückt und ebenfalls gut sichtbar am Straßenrand stehen. Über eine Spende freut sich die Jugendabteilung. Laut Verein wird das örtliche Sägewerk den gesammelten Betrag erhöhen. Die Spende kann in einem Umschlag am Baum befestigt werden, gerne klingelt der FSV auch an der Tür.

