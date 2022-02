Rührbesen statt Stimmgabel - ungewöhnliche Aktion des Musikvereins Weicht

Da keine Feste möglich sind, bescherte der MV Weicht die Bürger zu Fasching mit Süßem. Gegen eine Spende bekamen sie selbst gebackene Kuchen und Torten geliefert.

Normalerweise würden aktuell viele verschiedene Veranstaltungen stattfinden, um die närrische Zeit zu feiern. Doch seit zwei Jahren bestimmt Corona das Handeln und die großen Feste müssen von den Vereinen abgesagt werden.

Neue Ideen waren nötig, um doch so etwas wie Faschingsfeeling aufkommen zu lassen und natürlich auch, um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit zu finanzieren. Der Musikverein Weicht stellte sich dieser Herausforderung auf kulinarische Art und Weise. Statt des traditionellen Kesselfleischessens gab es heuer Kuchen – selbst gebacken und frisch direkt an die Haustür geliefert.

Lagerhaus wird zur Backartikel-Versand

Im Lagerhaus in Weicht, wo in normalen Jahren viele Besucher bei deftigen Essen feiern würden, herrschte auch heuer am Faschingssamstag eine heitere Stimmung, aber es waren viel weniger Menschen in dem großen Raum. Auf den Tischen standen viele Kuchen und Torten, die gemäß den Bestellungen in Transportkartons gepackt wurden. Insgesamt achtzig Pakete zusammengestellt, entweder in der klassischen Variante mit Obst-, Rühr- und Quarkkuchen oder als Familien-Faschings-Überraschungspaket mit zwei Stück Kuchen, Faschingsgebäck und mehr.

Lieferdienst per Traktor

Nachdem die 24 Kuchen und Torten, die allesamt von den Vereinsmitgliedern des MV Weicht und ihren Familien gebacken wurden, aufgeteilt waren, galt es, diese auszuliefern. Diese Aufgabe übernahm eine Gruppe junger Mitglieder rund um den Zweiten Vorsitzenden Robert Müller. Mit dem Bulldog fuhren die Kuchenboten von Tür zu Tür und übergaben in einen coronakonformen Prozess die Leckereien an die Besteller. Die Kuchenpakete landeten in einem Weidenkorb, der vor die Tür gestellt wurde. So konnten die Empfänger ihre Süßware ohne Risiko entnehmen und ihre Spende ebenso einfach im Korb deponieren. Neben den Lieferungen in Weicht gab es auch Kunden in den umliegenden Orten, die von der süßen Versorgung durch den MV Weicht profitierten.