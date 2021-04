„Uns ist nicht bange vor der Zukunft“

Wiedersehen in der Kreisklasse: Der FC Buchloe (in Weiß) gab 2018/19 ein Stelldichein in der Kreisliga. Dabei gab es eine 1:5-Niederlage gegen den FSV Lamerdingen. Der FSV muss nun in die Kreisklasse absteigen und trifft dort wieder auf den FCB – aus der wiederum der TV Waal absteigen musste.