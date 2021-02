Albert König aus Langerringen besitzt 380 Kuhglocken. Wie der 80-Jährige seine Sammelleidenschaft entdeckte und welche Schätze sich in seinem Haus verbergen.

Wenn sich das Tor in der Hofeinfahrt in Lagerringen öffnet, bietet sich dem Besucher ein ungewöhnliches Bild. Von den Balken des überdachten Garagenvorbaus hängen dicht aneinandergereiht Kuhglocken mit verzierten Lederriemen. Die Wand bei der Haustür zieren unzählige Jagdtrophäen, an die sich eine stattliche Reihe von Maßkrügen auf einem umlaufenden Brett anschließt.