Scheite aus der Bäckerei - Buchloer Naschwerk zu Weihnachten

Um diese Jahreszeit ist in der Konditorei Hörberg besonders viel los. Der neue Chef ist dann mit handgegossenen Schokoladen-Nikoläusen und anderen Spezialitäten beschäftigt.

05.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Es ist Advent, Weihnachten steht vor der Tür … und erneut müssen die Bürger – aus gutem Grund – auf vieles verzichten, was sie traditionell mit dieser ganz besonderen Zeit des Jahres verbinden. Wie gut, dass es noch Dinge gibt, die den Menschen auch die Pandemie nicht vermiesen kann: Zum Beispiel Leckeres aus der Weihnachtsbäckerei. Die BZ besuchte eine traditionsreiche Buchloer Adresse, die Bäckerei und Konditorei Hörberg am Rathausplatz.

Handwerk in vierter Generation

Seit März 2021 führt Anton Hörberg bereits in vierter Generation das Unternehmen mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Hörberg-Stammhaus hatte der Urgroßvater im benachbarten Amberg gegründet. Im November 1990 hatte sich einer der beiden Enkel – Anton sen. – in Buchloe selbstständig gemacht, während der andere das Geschäft in Amberg bis 2019 weiterbetrieb. Die Zeit von Anfang/Mitte November bis eine Woche vor Heiligabend sei Hauptgeschäftszeit des Jahres, sagt der junge Mann.

Berlin - Paris - Buchloe

Anton Hörberg absolvierte in Augsburg seine Ausbildung zum Koch und Konditor, arbeitete dann in Berlin bei Rausch, dem größten Schokoladenhaus der Welt, wo er auch seinen Erfahrungshorizont erweiterte. Anschließend machte er in Heidelberg seinen Konditormeister und ging wieder nach Berlin zurückging, um in einer Pâtisserie das „Törtchenmachen“ zu erlernen. Schließlich kehrte Hörberg aber doch nach Buchloe zurück. Mit dabei seine Partnerin Marie Kübart, eine studierte Marketing-Expertin. Nun unterstützt ihn die Berlinerin in der Führung des Betriebs. Auch Vater Hörberg ist noch an Bord – er schafft noch in der Backstube.

Ein neuer Ofen soll autarker machen

Damals, als das Geschäft am Rathausplatz aufgebaut wurde, sagt Anton Hörberg, habe es noch sieben „echte“ Bäckereien und keine Konditorei in Buchloe gegeben. Inzwischen gäbe es lediglich Filialgeschäfte, denen die Backwaren zugeliefert werden. Auch die Bäckerei Hörberg kauft einige Backwaren „von außerhalb“ hinzu, allerdings lediglich die hellen Semmeln und Brote. Aber das auch nur noch wenige Tage, bis der neue Ofen in der Backstube stehe, wo dann auch diese Backwaren selbst produziert werden sollen.

Die „Bûches de Noël“ – eine Weiterbildung in Paris inspirierte Anton Hörberg zu dieser Spezialität. Bild: Klaus D. Treude

Zurück zur Weihnachtsbäckerei! Im Angebot sei, sagt Hörberg, „alles, was das Weihnachtsgebäcksortiment hergibt“. Für die Herstellung all der Plätzchen, Lebkuchen, Baumkuchen, Printen, Dominosteine, Stollen, Honigkuchenherzen sowie der handgegossenen Schokoladen- und Honigkuchen-Nikoläuse sei aber morgens – ab 4.30 Uhr, samstags gar ab 3.30 Uhr wird bei Hörbergs gebacken – keine Zeit. Das geschieht nachmittags. Neben den eher traditionellen Naschereien bietet Hörberg kurz vor Weihnachten diverse Spezialitäten an, zum Beispiel Pralinen-Geschenkpackungen, Schokoladentafeln, Weihnachtstörtchen und -Kuchen à la Pâtisserie – immer am Wochenende. Ein besonderer Leckerbissen seien die „Bûches de Noël“. Zu diesen kalorienreichen „Weihnachtsscheiten“, die in Frankreich traditionell auf Heiligabend als Nachtisch serviert werden, habe ihn ein Workshop in Paris bei Chef- Pâtissier Laurent Masse von dem Schokoladen-Unternehmen Valrhona inspiriert, sagt Hörberg.

Naschwerk kommt auch zu Hause auf den Tisch

Lesen Sie auch

Auf die Plätzchen, fertig, los! Nussmakronen: Schnelle, unkomplizierte und unglaublich leckere Weihnachtsplätzchen

Das Naschwerk aus der eigenen Konditorei komme natürlich auch daheim auf den Tisch, versichert Hörberg: „Ich will nur die Sachen verkaufen, die ich selbst gern mag!“ Seine Philosophie: „Hohe Qualität ist mir sehr, sehr wichtig!“ Diesem Anspruch gemäß arbeite er handwerklich und mit regionalen Produkten, etwa dem Mehl aus der Mühle gegenüber.

Feuerzangenbowle to go

Noch einmal zurück zum Anfang, dem Verzicht auf lieb gewordene Weihnachtstraditionen. Da es heuer keine Weihnachtsmärkte gäbe, plane man ersatzweise ein Weihnachtsfenster, um den Menschen wenigstens ein bisschen Weihnachtsfeeling zu vermitteln. An einem Sonntag im Advent wolle man ein Fenster des Geschäftes als Weihnachtsmarkt-Stand umfunktionieren und dekorieren und aus diesem heraus Weihnachtsgebäck, Feuerzangenbowle und Heidelbeerpunsch „to go“ anbieten. „Natürlich alles selbst gemacht“, unterstreicht Marie Kübart, „mit frischen Orangen und Gewürzen.“ Hoffentlich bekomme man das noch hin bei all der vielen Arbeit, die man ohnehin derzeit habe und die man ohne zusätzliches Personal schaffen wolle.

Hörbergs Vanillekipferl

Zutaten:

200 Gramm geriebene Mandeln

70 g Zucker

200 Gramm Butter

2 Eigelb / Vanille

180 Gramm Mehl

Zubereitung: