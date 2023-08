47-Jähriger bei Schlägerei in Gaststätte in Buchloe verletzt

Zwei Männer geraten in den sozialen Netzwerken aneinander, doch der Streit verlagert sich ins echte Leben nach Buchloe. Dort muss die Polizei eingreifen.

21.08.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Am Sonntag haben sich zwei Männer in einer Gaststätte in Buchloe geprügelt, am Ende hat die Polizei ermittelt. Wie die Polizei berichtet, sind zwei Männer im Alter von 47 und 53 Jahren zunächst in den sozialen Netzwerken aneinander geraten.

Zwei Männer geraten in Buchloe aneinander

Der 47-Jährige hatte dort den anderen Mann beleidigt. Als die beiden sich in der Gaststätte in Buchloe trafen, schlug der 53-Jährige den jüngeren Mann mit mehreren Schlägen ins Gesicht. Dabei verletzte dieser sich. Die Polizei Buchloe hat ein Strafverfahren gegen jeden der Männer eingeleitet. (Das könnte Sie interessieren: Hund aus Germaringen hatte es auf den Postboten abgesehen)

