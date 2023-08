Schlechte Noten für Park+Ride am Bahnhof in Buchloe

Der ACE Allgäu testet den Parkplatz an der Karwendelstraße in Buchloe und sieht Nachholbedarf. Wie die Planungen für Pendler aussehen und ob ein Parkhaus kommt.

Der Regen der vergangenen Tage hat es laut dem Kreis-Club Allgäu des Auto Club Europa (ACE) „verdeutlicht, dass hier einiges getan werden muss“. Hans Peter Gregori, stellvertretender Kreis-Vorsitzender, steht auf den P+R-Platz am Bahnhof. Viel Platz wäre vorhanden – aber die Anlage gleicht teilweise einer Seenlandschaft. „Kann Deutschland P+R?“ – das ist die Frage, die sich 2023 die Ehrenamtlichen des Auto Club Europa stellen.

Buchloe ist durchgefallen

„Kann Buchloe P+R?“ fragte der Club auch an der Karwendelstraße. Die Antwort lautet:nein. Denn nur 6,75 Punkte schlugen für den P+R-Platz in Buchloe bei einem Check zu Buche. Für die Auszeichnung „Bestanden“ wären acht Punkte nötig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs. Buchloe ist damit durchgefallen.

Positiv fielen den ACE-Testern die acht Doppel-E-Ladesäulen auf. „Doch leider sind sie nicht barrierefrei zugänglich“, heißt es seitens des Clubs. Auch der Schotter auf dem Platz und fehlende Behindertenparkplätze sorgten für die Bewertung. Knapp 600 kostenlose Parkplätze gibt es zwischen Karwendelstraße und Gleisen. Eine Belegung von über 75 Prozent zeige, dass der Platz rege genutzt wird, also Bedarf für eine P+R-Anlage da ist. Kein Wunder, ist Buchloe doch nach Augsburg wichtigster Knotenbahnhof in Schwaben.

Parken in Buchloe seit Jahrzehnten ein Thema

Seit Jahrzehnten ist das Parken am Bahnhof Thema in der Stadt. Viele Pläne wurden geschmiedet und wieder verworfen. Wann immer es möglich war, erwarb die Stadt Grund von der Bahn und erweiterte die Parkflächen rund um den Bahnhof – sowohl an der Karwendelstraße als auch Am Ladehof. Denn zuständig für die Parkflächen an Bahnhöfen sind in Bayern die Kommunen.

Längst wurde auch in Buchloe erkannt, dass es Sinn macht, in die Höhe zu gehen, statt die wertvollen Flächen mitten im Zentrum der Stadt mit Pkw zu belegen. Ein Parkdeck ist deshalb immer wieder im Gespräch. „Eine Umsetzung ist sowohl auf der Ostseite (stadtzugewandte Seite) als auch auf der Westseite der Bahngleise denkbar“, teilt Bürgermeister Robert Pöschl auf Anfrage unserer Redaktion mit. Je nach Größe und Lage seien zwischen 400 und 600 Stellplätze im Parkhaus denkbar. Ein Arbeitskreis des Stadtrats („Bahnhofsumfeld/Zentraler Omnibusbahnhof“) befasse sich seit April mit dem Thema. Die Ideen würden eng mit der Regierung von Schwaben abgestimmt, da dafür Zuschüsse aus der Städtebauförderung zu erwarten sind. Das Projekt Parkdeck steht in engem Zusammenhang mit der seit 2015 diskutierten Verlegung der Karwendelstraße.

Doch die Verlegung liegt auf Eis. Zuerst wollen sich Bahn, Stadt und Landkreis um die Erneuerung der Eisenbahnbrücke an der Mindelheimer Straße kümmern. Diese ist ab 2025 geplant und soll voraussichtlich eindreiviertel Jahre dauern. „In Absprache mit dem Landkreis Ostallgäu werden die Ressourcen in den nächsten Jahren auf die Großbaumaßnahme „Erneuerung der Bahnüberführung Mindelheimer Straße“ mit Sanierung und Radwegebau entlang der Amberger und Mindelheimer Straße konzentriert“, so der Bürgermeister. Erst danach könne die Verlegung der Karwendelstraße aufgegriffen werden.

Verbesserungen soll es im kommenden Jahr hingegen für die zahlreichen Radfahrer geben. Wie berichtet, werden sowohl an der Karwendelstraße als auch Am Ladehof 714 überdachte Rad-Abstellplätze errichtet. Die Kosten dafür liegen bei rund 2,9 Millionen Euro. Im Zuge eines „Bike & Ride“-Förderprogramms bekommt die Stadt Zuschüsse und muss noch 600.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen.

Durchgefallen sind im ACE-Check übrigens auch die P+R-Plätze im benachbarten Türkheim und in Mindelheim. Dazu ACE-Kreisvize Gregori: „Uns ist klar, dass bei Kommunen das Geld knapp ist. Es muss gespart werden – im Bereich der Verkehrswende aber sollte mehr Geld investiert werden.“ Lesen sie dazu auch den Kommentar von BZ-Redakteurin Karin Hehl: "Die Bedingungen müssen stimmen".