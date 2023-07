Schließung in Plattling macht am UPM-Werk in Ettringen Sorgen

Der Papierkonzern UPM schließt sein Werk in Niederbayern. Das hat wohl keine direkten Folgen auf den Standort in Ettringen. Der Werkleiter hat dennoch Bedenken.

28.07.2023 | Stand: 05:27 Uhr

Der Stellenabbau beim Papierhersteller UPM geht weiter: Zum Jahresende soll das UPM-Werk in Plattling geschlossen werden, was 400 Beschäftigten den Job kosten wird. Bereits im April hatte UPM bekannt gegeben, dass am Standort Schongau eine Papiermaschine stillgelegt und 135 Arbeitsplätze abgebaut werden. Auch im österreichischen Steyrermühl wurden Stellen abgebaut. Die so entstehenden Kapazitäten sollten in das UPM-Werk nach Ettringen verlagert werden.

