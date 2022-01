Rutschpartie auf glatten Straßen - Buchloer Autofahrer kommen glimpflich davon

Frost und Schneefall auf Fahrbahnen: Dennoch halten sich die Einsätze für Polizei und Bauhof in Grenzen. Am Donnerstag blockiert ein Lastwagen die Weiterfahrt.

21.01.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Gefrierendes Tauwasser und eine Decke aus Neuschnee verwandelten am Donnerstagabend die Straßen in und um Buchloe in rutschiges Terrain.

Pünktlich zum Feierabend hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer mit zugefrorenen Scheiben und durchdrehenden Reifen zu kämpfen. Nur langsam tuckerte der Verkehr durch die Gennachstadt. Doch trotz der spiegelglatten Fahrbahnen hielt sich das Einsatzaufkommen für Polizei und Bauhof in Grenzen.

Polizei meldet drei Unfälle rund um Buchloe

„Wir hatten zwar mehr Einsätze als sonst, insgesamt drei Stück“, sagt Daniela Sanders von der Polizeiinspektion Buchloe. „Aber übermäßig viel war das nicht.“ So verlor beispielsweise ein 21-Jähriger zwischen Eurishofen und Unterostendorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte in den rechten Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste jedoch mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.

Außerdem war zeitweise auf dem Anstieg an der Kaufbeurener Straße zwischen Kreisverkehr und dem Buchloer Wasserturm in Richtung Lindenberg kein Durchkommen. Ein Lastwagen stand am Berg und kam wegen der plötzlich einsetzenden Glätte nicht mehr voran. Der Fahrer eines Streufahrzeugs konnte schließlich helfen, indem er den Bereich direkt vor dem Lkw streute. Andernorts war die Lage deutlich dramatischer.

Lastwagen in der Kaufbeurener Straße blockiert den Verkehr

Neben dem geringen Einsatzaufkommen gab es laut Sanders noch zwei weitere positive Aspekte zu vermelden: „Zu Personenschäden ist es bei den Unfällen nicht gekommen, und mit Sommerreifen war ebenfall keiner der Unfallbeteiligten unterwegs“, berichtet die Beamtin.

Aufmerksamkeit und angepasste Geschwindigkeit besonders wichtig

Beim Buchloer Bauhof sieht man die Lage entspannt. „Es ist halt Winter im Allgäu“, sagt Ernst Zips, Leiter des Bauhofs. Da müssten die Buchloer mit glatten Fahrbahnen rechnen. „Insgesamt hatten wir keine besondere Gefahrenlage“, sagt Zips. Wichtig sei natürlich eine stets angepasste Geschwindigkeit; und dass Autofahrende aufmerksam bleiben – auch wenn die Straßen einen sicheren Eindruck machen. „Wenn die Fahrbahn weiß und voller Schnee ist, sieht jeder, dass er vorsichtig fahren muss“, sagt Zips Bei Eisflächen sei das oft anders, die seien oft kaum erkennbar und kämen daher unvermittelt.

