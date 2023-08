Auf der Waaler Singold wird die schnellste Ente gesucht

Nicht nur Mädchen und Buben hatten beim Bachfest in Waal ihren Spaß. Auch Erwachsene feuerten ihre Gummi-Enten beim Rennen an.

21.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Dass die Singold selbst an einem heißen Hochsommertag nur erfrischende 11 ˚C auf dem Thermometer anzeigt, interessierte am vergangenen Sonntag niemanden. Dass Waal das große Glück hat, der „Geburtsort“ der jungen Singold zu sein, wahrscheinlich auch nicht: Denn an diesem Tag hatten ausschließlich kleine Gummi-Enten beim Bachfest ihren großen Auftritt.

Die Waaler Musiker kümmerten sich

Organisiert wurde das Bachfest mit Badeenten-Rennen, wie seit vielen Jahren, von der Musikgesellschaft „Harmonie Waal“, die auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste sorgte.

Um 11 Uhr ging es mit einem Frühschoppen vor dem St. Anna Kindergarten los. Gut gestärkt nach Kaffee und Kuchen machten sich dann um kurz nach 14 Uhr zuerst die nummerierten Enten der Mädchen und Buben an den Start. Das Rennen war vom Start weg spannend und blieb es bis zum Schluss: Bloß nicht am Ufer hängen bleiben oder gar von einem Konkurrenten überholt werden! Die Kinder ließen ihre Enten bis zum Ziel nicht aus den Augen.

Viele tolle Preise

Nach den Kindern traten die Enten der Erwachsenen zum Rennen an. Am Ende konnten viele tolle Preise an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner überreicht werden.

Bei schwungvoller Musik und leckerer Bewirtung ging ein durchweg unterhaltsamer und durch die Harmonie Waal perfekt organisierter Nachmittag in Waal seinem Ende entgegen.