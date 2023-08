Schon wieder gibt es Zoff im Fuchstaler Gemeinderat

Der Konflikt zwischen Bürgermeister Erwin Karg und Ratsmitglied Wolfram Ruoff hält an. Gestritten wurde jetzt über die Niederschrift aus der vorletzten Sitzung.

Von Andreas Höhne

09.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Um die Frage der Nichtöffentlichkeit von Beschlüssen und einen daraus resultierenden Konflikt zwischen Bürgermeister Erwin Karg und Ratsmitglied Wolfram Ruoff ging es in der Sitzung des Fuchstaler Gemeinderats im Juli. Nachbeben davon waren noch in der jüngsten Sitzung zu spüren. Denn zur Abstimmung stand die Niederschrift des Bürgermeisters über den damaligen Verlauf, auf die Ruoff mit seiner eigenen Fassung reagiert hatte. Am Ende wurde Kargs Vorlage mit 9:4 Stimmen gebilligt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.