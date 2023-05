Schrecken der Kriege: Soldaten- und Veteranenverein Asch feiert 150-jähriges Bestehen

Wegen der Corona-Pandemie feierte der Soldaten- und Veteranenverein Asch sein 150-jähriges Bestehen erst jetzt. Die Mitglieder hätten sich mehr Zuschauer gewünscht.

10.05.2023 | Stand: 17:34 Uhr

106 Männer aus Asch hatten in den letzten 200 Jahren in Kriegen ihr Leben lassen müssen. Ihrer und der anderen Opfer von Terror und Gewalt gedachten die rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 150-Jahrfeier des Ascher Soldaten- und Veteranenvereins. Sie hätte schon vor zwei Jahren stattfinden sollen, war aber wegen Corona verschoben worden. Der Verein wurde 1871 von Heimkehrern aus dem Deutsch-Französischen Krieg gegründet.

Ihren Auftakt nahmen die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, den Dekan Oliver Grimm zelebrierte. Anschließend legten Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und Oberst Roland Hettmer am Kriegerdenkmal einen Kranz nieder. Vereinsvorsitzender Donat Vogel wies in seiner Ansprache auf den Krieg mitten in Europa und das Engagement deutscher Soldaten in Krisengebieten für Frieden und Demokratie hin.

Gegen das Vergessen und die Dummheit der Menschen entreten

Angeführt von der Ascher Musikkapelle unter Leitung ihres Dirigenten Xaver Wiedenmann zogen die Festgäste mit den über 20 Fahnenabordnungen aus den Vereinen vom Ort und aus der Nachbarschaft zur Fuchstalhalle, wo nach dem Abendessen die Festredner ans Podium traten.

Erwin Karg bedauerte angesichts der wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Zug durch Asch am Straßenrand miterlebt hatten, dass man sich kaum mehr Zeit für Gedenktage nehme. Er erinnerte daran, dass im Januar dieses Jahres mit Gerhard Reitler aus Seestall der letzte Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs aus seiner Gemeinde verstorben ist. Roland Hettmer, Kommandeur des Regionalstabs für Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, stellte in seinem Grußwort die Frage, ob denn ein Verein, der an die Kriege und deren Opfer erinnere, überhaupt einen Grund zum Feiern habe.

Er bejahte dies, da dessen Mitglieder gegen das Vergessen und die Dummheit der Menschen einträten, die anscheinend nichts dazulernten. Auf großes Interesse stieß das Projekt von Josef Huber, das er mit einer Gruppe von Mittelschülern erarbeitet hatte. Sie hatten sich mit der deutschen Geschichte der letzten 150 Jahre befasst und sie an Stellwänden dargestellt. Die Neuntklässlerin Lisa Ecker trug bei der Feier Inhalte daraus vor.

Bau des Kriegerdenkmals wichtigstes Ereignis in der Vereinsgeschichte

Auf die Chronik seines Vereins ging Donat Vogel ein. So hätten sich 1871 vermutlich auf Betreiben von Franz Burkart 66 Personen zum Krieger- und Veteranenverein Asch zusammengeschlossen. Burkart wurde auch zum Vorsitzenden gewählt und stiftete die erste Fahne, die bis heute erhalten ist. Durch Beitritte von Veteranen aus den Nachbarorten Unterdießen, Oberdießen, Ellighofen und Seestall erhöhte sich die Mitgliederzahl innerhalb von zehn Jahren auf 96, dies entspricht in etwa dem heutigen Stand.

Ein wichtiges Ereignis in der Vereinsgeschichte bildete um 1895 der Bau des Kriegerdenkmals, das seinen Platz an der Ecke Lechsbergstraße zur Dorfstraße fand. 1908 wurde die zweite Vereinsfahne geweiht. Aus den folgenden 40 Jahren sind nur noch wenige Details erhalten geblieben. Im November 1950 wurde nach fünfjähriger Unterbrechung erstmals wieder in Asch der Veteranenjahrtag begangen und der Verein neu begründet. 1956 ging das Kriegerdenkmal in den Besitz der Gemeinde über, vier Jahre später erhielt es aus verkehrstechnischen Gründen seinen heutigen Platz vor dem Pfarrhof.

"Kriegerwallfahrt" zur Stockkapelle

2008 wurde es zusammen mit dem Ausbau der Ascher Dorfstraße umgestaltet und neu gesegnet. Hier finden sich die Namen der Gefallenen – angefangen von den Napoleonischen Kriegen ab 1809 bis zum Zweiten Weltkrieg. Der Initiative der Ascher Veteranen war es mitzuverdanken, dass seit 1963 alle drei Jahre die „Kriegerwallfahrt“ zur Stockkapelle durchgeführt wird, an der sich mittlerweile 38 Vereine aus dem Fuchstal und den Nachbarorten beteiligen.

Auf den Gründer Franz Burkart folgten als Vorsitzende Josef Burkart (1875 – 1887), Xaver Gilg (1887 – 1896), Donatus Dietrich (1896 bis zumindest 1914), Anton Wegscheider (1950 – 1954), Johann Lieb (1954 – 1970 und 1979 – 1988), Alois Schorer (1970 – 1979) und ab 1988 Andreas Frieß. Im Jahr 2010 wurde Frieß durch den heutigen Vorsitzenden Donat Vogel abgelöst.

Dieser nützte die Feier, um den Vereinsschriftführer Anton Weinholzner für seine 25-jährige Tätigkeit auszuzeichnen und zum Ehrenmitglied zu ernennen.