Schubkarrenrennen in Schwabmühlhausen - Das sind die Gewinner

Das Schubkarrenrennen in Schwabmühlhausen ist eine Riesengaudi, aber auch ein sportlicher Wettkampf. Viele Besucher verfolgen das Spektakel vom Straßenrand.

Da war sie wieder, die besondere Atmosphäre des Kultrennens mit den historischen Schubkarren in Schwabmühlhausen. Zur 22. Auflage hatten sich 25 Schwabmühlhauser Männer zur Dorfmeisterschaft, 21 auswärtige Teams zur offenen Meisterschaft und sechs Damenmannschaften für eine eigene Wertung angemeldet. Traditionell kommen die Teams aus den Langerringer Ortsteilen und dem angrenzenden Ostallgäu.

Seit einigen Jahren hat sich auch eine Freundschaft mit dem Staudendorf Siegertshofen entwickelt. Die Bewohner kamen wieder mit dem Bus und brachten sogar ihre Blaskapelle mit.

Schubkarrenrennen in Schwabmühlhausen: Rennfieber steigt während der Vorbereitungen

Schon beim Aufbau der Hindernisse – einem meterhohen Balken, einer Wippe, einem liegenden Gatter, zwei querstehenden Schlitten, einer Bordwand zum Durchkriechen und einem Odelfass – stieg das Rennfieber merklich an. Die Gehwege entlang der Strecke rund um die Kirche füllten sich trotz einer steifen Brise zusehends mit Schaulustigen.

Den Einzug der Teilnehmenden führte die Siegertshofer Blaskapelle an. Rennleiter Rochus Mayr in historischer Feuerwehruniform erinnerte an den Ursprung des Schubkarrenrennens im Jahr 1930 als Faschingsgaudi der Bauernknechte und Mägde.

Kurs und Regeln des Schubkarrenrennens in Schwabmühlhausen

Mit dem Kanonenschlag gingen dann jeweils vier Läufer zur Einzeldorfmeisterschaft mit dem mit vier Rundhölzern beladenen 35 Kilogramm schweren Karren auf die Strecke. Jeder Abwurf der Hölzer an den Hindernissen kostete Zeit, die am Ende elektronisch auf die Hundertstelsekunde genau gemessen wurde. Die Uhr wurde erst angehalten, sobald der Läufer nach dem Kirchberganstieg den Karren stehen gelassen, durch die Saukiste gekrochen war und die Kuhglocke geschlagen hatte.

Der Rennverlauf wurde über Lautsprecher von den Moderatoren Georg Stammel und Matthias Mayr, die im schwarzen Frack und Zylinder auf einer Kutsche beim Schützenheim und auf der Kirchenmauer standen, lebhaft kommentiert.

Moderatoren im Frack und mit Zylinder

Nach den sechs Durchgängen der Einzel-Dorfmeisterschaft gingen die Damenstaffeln an den Start. Bei den oft sehr jungen Läuferinnen wurden die Karren nur mit zwei Rundhölzern beladen und beim Heben über die Hindernisse durften die Feuerwehrleute mithelfen. Auch die offene Meisterschaft der 21 Gästeteams wurde als Staffelwettbewerb mit jeweils drei Läufern ausgetragen. Traditionell bleiben die Zeiten bis zur Siegerehrung im beheizten Partyzelt geheim.

Das sind die Gewinner

Neuer Schwabmühlhauser Dorfmeister wurde Florian Bucher, der den Titelverteidiger Rudi Kramer mit einer Zeit von 1:18,48 Minuten auf den zweiten Platz verwies. Dritter wurde Lukas Kramer. Auch beim Damenwettbewerb gab es ein neues Siegertrio. Die „Crazy Turtles“ mit Stephanie Höfer aus Untermeitingen sowie Anna und Lena Mairhörmann aus Langerringen machten das Rennen vor den Schwabmühlhauser Mädls und der Dorfjugend Hurlach.

Bei der offenen Meisterschaft der Herren verteidigte das Team „Stüberl Kitzighofen“ mit Thomas Fischer, Maxi Götzfried und Rafael Krimshandl souverän den vor vier Jahren errungenen Titel. Die Kitzighofer sind mit insgesamt sechs errungenen Titeln Rekordmeister. Mit einer Gesamtzeit von 4:09,29 Minuten hatten sie mehr als 20 Sekunden Vorsprung vor der „Hütte Aufkirch 2“. Den dritten Platz auf dem Stockerl eroberte sich das Team „Bauwagen Fischach“.

