Schüler des Buchloer Gymnasiums servieren Literaturhäppchen

Lesecafé in der Bibliothek des Gymnasiums Buchloe präsentiert neue Schmöker für Kinder.

02.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Bücherwürmer der Unterstufe und interessierte Eltern haben am Lesecafé des Gymnasiums Buchloe teilgenommen. Mit Kaffee und Kuchen in der Mensa startete das Programm, worauf alle gut gestärkt in die Bibliothek der Schule wechselten, um literarische Kostproben zu genießen.

Drei Buchloer Schulsieger lesen vor

Die drei Sieger und Siegerinnen des diesjährigen Vorlesewettbewerbs präsentieren die Bücher: Mina Meitinger las aus „Zimt und weg“, Teresa Kann aus „Die Gilde der Hutmacher“ und Schulsieger Konrad Reißner aus „Seawalkers“.

Michael Elsner hatte dazu eine Powerpoint-Präsentation erstellt. Die Vorlesenden erweckten Bücher zum Leben, die zuletzt für die Bibliothek angeschafft worden waren. Die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten anschließend alle Rätselfragen aus der Lektüre beantworten und wurde mit kleinen Preisen belohnt.