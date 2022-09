Auch in Buchloe beginnt am Dienstag für viele Kinder das erste Schuljahr. Und das natürlich mit der Schultüte in der Hand. Diese Geschenke liegen 2022 im Trend.

09.09.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Notizblöcke, Kugelschreiber und Klebestifte wandern über den Tresen. Die Schlange an der Kasse des Schreibwarengeschäfts Seitz in Buchloe reicht fast bis zur Laden-Rückseite. Gefühlt im Sekundentakt öffnet und schließt sich die Eingangstür, wenn neue Kunden eintreten.

