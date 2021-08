Schulung in Buchloe: So behalten Senioren den Durchblick

26.08.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Wie erkenne ich eine Augenerkrankung? Wie schätze ich deren gesundheitliches Risiko ein? Welche Kompensationsmaßnahmen gibt es, wenn das Sehen eingeschränkt ist? Mit dem richtigen Wissen können sehbeeinträchtigte Senioren bedarfsgerecht unterstützt werden. Um das Sehvermögen und damit die Lebensqualität, Sicherheit und Selbstständigkeit von pflegebedürftigen Senioren zu stärken, ließen sich die Mitarbeitenden der Tagespflege Buchloe des BRK-Kreisverbandes Ostallgäu vom Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ schulen.

Alltägliches wird zur Herausforderung

Allein essen und trinken, den Weg ins Bad finden, den Fernseher bedienen – vermeintlich einfache Tätigkeiten können mit einer Sehbeeinträchtigung zur Herausforderung werden. „Obwohl den meisten Menschen bewusst ist, dass das Sehvermögen im Alter nachlässt, sind sich die Wenigsten klar über die weitreichenden Auswirkungen im Alltag“, sagt Marlies Schunke, Leitung der drei Tagespflegen des Roten Kreuzes in Buchloe und Kaufbeuren.

Um auf die besonderen Bedürfnisse sehbeeinträchtigter Senioren aufmerksam zu machen und Barrieren in deren Alltag abzubauen, informierte das Präventionsteam des Blindeninstituts Würzburg daher die Leitungskräfte und Mitarbeitenden der BRK-Tagespflege vor Ort in den Einrichtung in Buchloe.

Simulationsbrillen zur Selbsterfahrung

Vielfältig und interaktiv wurde das Sehen in der Pflegeeinrichtung in den Blick genommen: Bei einer Begehung mit Simulationsbrillen nahmen die Teilnehmer die räumliche Gestaltung der Einrichtung unter die Lupe und betrachteten detailliert das Dokumentationssystem insbesondere mit Blick auf den Aspekt des Sehens (zum Beispiel Brille und Lupe). In Schulungen wurde Basiswissen zu den häufigsten Augenerkrankungen und ihren Auswirkungen im Alter vermittelt und durch Selbsterfahrung für die Beschäftigten der Pflegeeinrichtung erlebbar gemacht.

Mittels Augenüberprüfungen konnte ein Eindruck gewonnen werden, was die Tagespflegegäste noch sehen können und was nicht. Darüber hinaus befähigt das Erlernen einer Seheinschätzung die Einrichtung nun, in Verdachtsfällen selbstständig aktiv zu werden. Durch spezielle Beschäftigungsangebote und eine Informationsseite im Internet wird das Wissen auch an die Senioren, Angehörigen und weitere Interessierte weitergegeben.

Gutes Sehen ist wichtig für Selbstständigkeit

Ziel des Programms ist es, in den teilnehmenden Pflegeeinrichtungen Impulse zu setzen, damit sich diese zu „sehgerechten“ Einrichtungen weiterentwickeln. „Das Gute Sehen fördert Selbstständigkeit, psychische Gesundheit, soziale Kontakte, Aktivität und Teilhabe“, resümiert Programmleiterin Sabine Kampmann. „Deshalb werden wir uns gemeinsam mit den bayerischen Pflegeeinrichtungen weiterhin für dieses wichtige Thema einsetzen.“

Die Teilnahme am Präventionsprogramm, das in ganz Bayern aktiv ist, ist für Pflegeeinrichtungen kostenfrei und wird unter anderem finanziert von den beteiligten Pflegekassen der AOK Bayern, des BKK Landesverbandes Bayern, der IKK classic und der Knappschaft.

Weitere Informationen zum Präventionsprogramm gibt es beim Blindenistitut oder beim BRK Ostallgäu.