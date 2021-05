Im Museum in Schwabmünchen gibt es viel Neues, darunter eine App, neue Ausstellungen und Mugs, die Maus. Und die Museumsleiterin hat noch eine besondere Idee.

Von Carmen Janzen

19.05.2021 | Stand: 12:04 Uhr

So sieht es während der Corona-Schließung im Museum in Schwabmünchen aus: Die Fenster kommen etwas karg daher, weil die Gardinen gerade beim Waschen sind. Mitten im Raum steht ein Lüftungsgerät, im Vorraum eine überdimensionierte mobile Plexiglaswand neben einem Desinfektionsmittelspender und in einer anderen Ecke präsentiert ein Tablett noch die verpackten Ostergeschenke für die Kinder der Osterrallye, die nicht stattfinden konnte.