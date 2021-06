Schwabmünchner Singoldwelle wird zum Sommerkino

Um die Abstände besser einzuhalten wird das Sommerkino vom Stadtgarten in Schwabmünchen in das Freibad "Singoldwelle" verlegt. Das ist das Programm.

Eigentlich war das Schwabmünchner Sommerkino stets im Stadtgarten zu sehen. Doch wegen Corona wird es heuer erstmals ins Freibad verlegt, weil es dort mehr Platz gibt und Abstände besser eingehalten werden können.

Am Wochenende wird die Wiese in der Singoldwelle zum Kinosaal im Freien. Die Idee, das Kino ins Freibad zu verlegen, stammt von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen. Die große Liegewiese im rückwärtigen Bereich wird an zwei Abenden zur Kino-Wiese. Das Picknicken ist gestattet, zusätzlich bietet der Kiosk einen Getränkeverkauf.

Das ist das Programm im Schwabmünchner Sommerkino

Freitag, 16. Juli : Catweazle – Der neue Otto Film, für alle Altersgruppen.

: Catweazle – Der neue Otto Film, für alle Altersgruppen. Samstag, 17. Juli: Mein Liebhaber, der Esel & ich – Eine romantische französische Komödie, geeignet ab 6 Jahren.

Mein Liebhaber, der Esel & ich – Eine romantische französische Komödie, geeignet ab 6 Jahren. Ausweichtermin bei Schlechtwetter: Sonntag, 18. Juli.

bei Schlechtwetter: Sonntag, 18. Juli. Kartenvorverkauf vor Ort: jeweils ab 18.30 Uhr.

vor Ort: jeweils ab 18.30 Uhr. Einlass: ab 20.30 Uhr

ab 20.30 Uhr Beginn: Bei Einbruch der Dunkelheit

Bei Einbruch der Dunkelheit Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro.

Das Filmhaus Huber informiert zudem, dass es keine Online-Vorreservierung geben wird. Besucher sollen rechtzeitig am Einlass sein. Liegestühle sind als feste Sitzplätze einzunehmen und werden in entsprechenden Abständen platziert.

