Das Geburtshaus in Schwabmühlhausen eröffnet wieder

In Schwabmühlhausen eröffnet ein Geburtshaus. Doch nicht jede Frau kann dort entbinden. Welche Voraussetzungen die Schwangeren erfüllen müssen.

09.02.2023 | Stand: 05:08 Uhr

Kinder in einem Krankenhaus im Landkreis Augsburg zur Welt zu bringen, ist seit der Schließung der Geburtsstationen an den Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen nicht mehr möglich. Die nächstgelegenen Kreißsäle befinden sich in Augsburg und Landsberg. In Schwabmühlhausen, einem 660 Einwohner zählenden Ortsteil von Langerringen, gibt es nun eine mögliche Alternative: Dort hat wieder ein Geburtshaus eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.