Eine 30-Jährige übersieht beim Abbiegen ein anderes Auto. Dessen Fahrerin wird von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Auto geborgen.

24.04.2021 | Stand: 14:12 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Markt Wald ( Unterallgäu) ist am Freitagmorgen eine 55-Jährige schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Freitagmorgen an der Einmündung von Markt Wald in Richtung Ziegelstadel. Eine 30-Jährige wollte mit ihrem Fahrzeug von Ziegelstadel in Richtung Markt Wald einbiegen. Dabei übersah sie eine 55-Jährige, die mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Markt Wald kam und stieß frontal in die rechte Fahrzeugseite. Das Auto kam erst im Straßengraben zum Halten.

Schwerer Verkehrsunfall bei Markt Wald - 55-Jährige muss aus Auto geborgen werden

Durch den Zusammenstoß wurde die 55-jährige so schwer verletzt, dass sie von der Feuerwehr Ettringen aus ihrem Fahrzeug geborgen werden musste. Über die genauen Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt. Die 30-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin erhält eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

