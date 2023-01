Schwester des Landsberger Römerhang-Opfers kritisiert die Justiz

Samira W. hat ihren Bruder verloren. Seinem mutmaßlichen Mörder sitzt sie bereits viele Prozesstage gegenüber, um zu erfahren, warum der junge Mann sterben musste.

Im Mai 2021 kam ein 26-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung in einem Wohnblock am Römerhang ums Leben. Aus drei Tatverdächtigen auf der Flucht wurden drei Angeklagte vor Gericht. Derjenige, der zum Messer gegriffen haben soll, befindet sich seitdem in Untersuchungshaft, die mutmaßlichen Komplizen dagegen nicht mehr. Seit Ende September sitzen sie bereits an etlichen Verhandlungstagen gemeinsam im Landgericht Augsburg auf der Anklagebank. Samira W. verfolgt den Prozess als Nebenklägerin und damit nur wenige Meter entfernt von der Anklagebank. Sie ist die Schwester des Verstorbenen und heißt eigentlich anders. Warum sie lieber anonym bleiben will, hat mit einer Befürchtung zu tun.

Ungewöhnliche Stimmung im Gerichtssaal

Die Stimmung im großen Schwurgerichtssaal war an den ersten Verhandlungstagen außergewöhnlich. Es geht schließlich um viel. Die Verteidiger pflegten zum Teil einen bissigen Ton, wenn es darum ging, die eigenen Mandanten zu schützen. Es gab eingeschüchterte Zeugen, die das erste Mal in einem Gerichtssaal zu sein schienen, und wiederum patzig antwortende, die die Prozessbeteiligten beinahe zur Weißglut brachten. Es wurde still, wenn Rettungskräfte vom Überlebenskampf des Verstorbenen berichteten. Wenig später sorgte der sarkastische Humor des Vorsitzenden Richters Roland Christiani für Lacher im Raum.

Für die Schwester schwer zu ertragen

Für Samira W. ist das alles nur schwer zu ertragen. Dennoch nimmt die Schwester des Verstorbenen die etwa drei Stunden lange Fahrt aus dem Fränkischen immer wieder auf sich, um die Verhandlungstage zu begleiten. Sie selbst sagte am dritten Prozesstag ebenso wie die Verlobte des Verstorbenen aus. Samira W. nennt sie ihre Schwägerin. Beide skizzieren ein ehrliches Bild vom Bruder beziehungsweise Verlobten.

Wer war das Opfer?

Aufgrund starker Rückenschmerzen sei er medikamentenabhängig, außerdem cholerisch veranlagt und Drogendealer gewesen, sagen sie. Doch seine Verlobte wollte nach einem Entzug und einer Therapie, auch wenn er diese abgebrochen habe, daran glauben, dass er keinen Drogengeschäften mehr nachgehe und clean sei. Er sei vor seinem Tod einer geregelten Arbeit nachgegangen. Seine Schwester berichtete auf Nachfrage des Gerichts, wie sehr sie das Geschehene noch immer belaste. „Ich habe es noch nicht wirklich verarbeitet. Mir kommt alles so unwahr vor – wie im Film“, erklärte Samira W.

Entschuldigung vom Täter

Doch warum quält sie sich, hört sich Zeugen für Zeugen, Beweisantrag für Beweisantrag mit an? „Ich möchte Gerechtigkeit“, ist die prompte Antwort auf diese Frage. Warum musste ein Mensch sterben? Bevor sie die Wahrheit nicht erfahre, könne sie nicht damit abschließen. „Ich habe den Wunsch, mir sagen zu können: Ich habe das Bestmögliche für meinen Bruder getan.“ Und auch seine Tochter soll eines Tages verstehen können, warum ihr Vater nicht mehr am Leben ist. Daran habe sich auch mit der Erklärung des Hauptangeklagten nichts geändert, wie Samira W. im Gespräch mit unserer Redaktion schildert. Dieser hatte erst über seine Verteidiger mitteilen lassen, dass er sich bedroht gefühlt habe und dann tatsächlich zur Waffe gegriffen und im Affekt zugestochen habe. Als der Hauptangeklagte sich persönlich an sie mit einer Entschuldigung gewendet hatte, rang Samira W. mit der Fassung.

War es ein Auftragsmord?

Verzeihen könne sie ihm nicht, sagt sie. Erst recht nicht, da er ihrer Meinung nach weiterhin lüge: „Für mich war das ein Auftragsmord. Eifersucht war es definitiv nicht und auch kein Versehen.“ Um sich und vor allem ihre Familie zu schützen, möchte Samira W. deshalb auch nicht mit ihrem echten Namen erwähnt zu werden. Weil sie ihren Bruder so gut gekannt habe, ist sie sich sicher, dass die letzten Minuten vor dem Tod ihres Bruders anders verlaufen sein mussten: „Klar, er war ein aufbrausender Mensch, aber ich bin mir sicher, er wollte einfach nur gehen.“

Keine einfache Kindheit

Sie möchte mit ihrem Schritt in die Öffentlichkeit mögliche Zeugen zum Reden bewegen und das Bild ihres Bruders korrigieren. „Es mag sein, dass er Mist gebaut hat, aber er war kein böser Mensch.“ Er habe auch seine liebevollen Seiten gehabt. Ein toller Vater für seine mittlerweile fünfjährige Tochter sei er gewesen und auch für ihre Kinder, zwei Nichten und einen Neffen, ein guter Onkel. „Eben ein Familienmensch“, sagt seine große Schwester am Telefon. Ihre Kindheit sei alles andere als einfach gewesen, die sie zum Teil auch getrennt voneinander verbracht hätten. „Es gab nur uns beide. Er war mein Seelenverwandter“, betont die 32-Jährige.

Verteidigung fordert Freispruch für einen Mittäter

Auch wenn die Angeklagten sich mittlerweile zur Tat geäußert haben, zieht sich das Verfahren bereits über Monate. Nebenklage als auch Verteidigung werden ungeduldig. Eine Haftbeschwerde für den Hauptangeklagten und auch die Freisprechung des dritten Angeklagten standen im Raum. Die Verteidigung will das Gericht von einer Tötung im Affekt überzeugen, doch die Staatsanwaltschaft hält weiterhin an der Mordtheorie fest. Es sind noch einige Verhandlungstermine bis in den Juni hinein geplant. Denn mit einem baldigen Urteil ist nicht zu rechnen. Zu viele Fragezeichen sind noch vorhanden. Nicht nur Samira W. hat das Gefühl, dass nichts vorwärtsgeht. Sie hofft auf ein hartes Urteil des Schöffengerichts unter dem Vorsitz von Richter Roland Christiani.