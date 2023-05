Sechs Jahre Arbeit für drei Autoren

Buchvorstellung Am morgigen Freitag wird nach langer Recherche die neue Chronik Lamerdingen vorgestellt

Die Geschichte des Bayerischen Hiasl, des Wilderers Matthias Klostermayr, der schließlich in Osterzell gefasst wurde, ist soweit geschrieben. Doch dass der Hiasl im 18. Jahrhundert auch in der Gemeinde Lamerdingen einherging, ist weniger bekannt. „Lamerdingen war damals ein freies Dorf, deshalb konnte er dort nicht festgenommen werden. Er hatte dort so etwas wie Asyl“, berichtet Wolfgang Baur. Der Dorfchronist hat diese und viele andere Geschichten zusammen mit Karl Hefele und Ludwig Herz in dem Buch „Lamerdingen – Ein schwäbisches Dorf erzählt“ zusammengetragen. Es ist damit auch die erste richtige Chronik der Gemeinde, die am Freitag, 22. November, vorgestellt wird.

„Es war eine mühselige Recherche, aber alles sollte ja Hand und Fuß haben. Nach sechs Jahren ist es endlich so weit“, erzählt Baur weiter. Denn so lange arbeiteten er, Hefele und Herz schon an der Chronik. Gleichsam als Zwischenbericht hatten sie 2017 bereits eine Ausstellung zur Häusergeschichte der Gemeinde aufbereitet. Dabei gehen die Versuche, eine Chronik auf die Beine zu stellen, sogar weiter zurück: Als in Lamerdingen die Dorferneuerung in den 1990er Jahren aktuell war, sollte dazu passend auch eine Chronik entstehen. Doch die Interessen der Chronisten aus den einzelnen Ortsteilen „waren nicht deckungsgleich“, berichtet Bürgermeister Konrad Schulze. Bis dann 2017 die 950-Jahr-Feier des Hauptortes stattfand und die drei Rentner Baur, Hefele und Herz das Zepter in die Hand nahmen. „Dadurch entstand ein einbändiges, fast 400-seitiges Buch, das Lamerdingen in Worten und Bildern umfasst und beschreibt“, erklärt Schulze weiter.

399 Seiten sind es genau, die von der Gemeinde Lamerdingen finanziert und herausgegeben, von den drei Autoren zusammengetragen und beschrieben wurden und die im Bauer-Verlag in Thalhofen erscheinen. Den Inhalt beschreiben Baur, Hefele und Herz wie folgt: „Ein kleines schwäbisches Dorf erzählt von seinen Menschen, den Häusern, von der Entwicklung des Ortes, dem kirchlichen und öffentlichen Leben, über Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Genossenschaften und Vereine und das alltägliche Leben. All dies prägt unser Dorf bis in die Gegenwart“. Dabei stellten die Autoren fest, dass Recherche ein mühseliges Unterfangen ist – vor allem bei Zeitzeugen und Artefakten oder, wenn es diese nicht mehr gibt: „Wie oft entwich uns ein Seufzer: Warum haben wir unsere Eltern, Großeltern und ältere Mitbürger nicht öfter befragt“.

Das Buch ist in 14 Kapitel unterteilt, in denen teilweise Namenslisten enthalten sind und fängt – natürlich – mit der Geschichte der Gemeinde und seiner erstmaligen urkundlichen Erwähnung 1067 an. Zudem gibt es eine alphabetische Häusergeschichte und die Entwicklung der Landwirtschaft.

Dann geht es in der zweiten Hälfte des Werkes mit Kriegen weiter: vom Bauernkrieg, über den Deutsch-Französischem Krieg bis zum Ersten Weltkrieg. Es folgen die Inflationsjahre und die Zeit des Nationalsozialismus, die im Zweiten Weltkrieg mündeten und der sich das Elend der Flüchtlinge und Evakuierten sowie die Nachkriegszeit anschließen. Thematisch ist das hintere Drittel des Buches aufgeteilt: Kindergarten und Schule, Kirche, Genossenschaften – von der Raiffeisenbank bis zur Bürgerwind – sowie Vereine und Organisationen. Dem „Bayerischen Hiasl“ und einem Vermisstenfall ist dann das Kapitel „Schuld und Sühne“ gewidmet. Dazu gibt es Ortspläne, Dokumente und Fotos sowie eine Begriffserklärung – und ein Faksimile, nämlich der Vertrag zur „Maulwurffängerei“.