Sechs verhängnisvolle Minuten kosten ESV Buchloe drei Punkte

ESV Buchloe muss sich dem TSV Peißenberg mit 1:5 geschlagen geben. Piraten halten über weite Strecken gut mit, aber das Mitteldrittel entscheidet die Partie vorzeitig.

27.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der ESV Buchloe hat am Freitagabend zum Rückrundenstart in der Eishockey-Bayernliga eine 1:5 (1:1/0:4/0:0)-Heimniederlage gegen den TSV Peißenberg einstecken müssen. In einer intensiven, temporeichen und sehenswerten Partie war dafür vor allem ein Blackout der Piraten im Mitteldrittel verantwortlich. Binnen sechs Minuten kippte die bis dahin völlig offene Partie beim Stand von 1:1 mit vier schnellen Gegentreffern zum 1:5 für den Tabellendritten. Dies brachte die Buchloer um einen durchaus möglichen Punktgewinn.

Reichlich Tempo im Spiel des ESV Buchloe

Das Spiel begann – ähnlich wie das Hinspiel vor knapp zwei Wochen – umkämpft und mit reichlich Tempo. Beide Teams schenkten sich nichts und die Buchloer hielten zunächst gegen die beste Offensive der Liga gut dagegen. Das erste Unterzahlspiel überstanden die Piraten schadlos. Nach sieben Minuten gerieten sie dennoch in Rückstand, als Dejan Vogl vor dem Tor zu frei zum Abschluss kam und Johannes Wiedemann im ESV-Kasten zum 0:1 überwand. Während den Peißenbergern die erste Hälfte des Startabschnitts gehörte, trauten sich die Freibeuter anschließend mehr zu und kamen so verdient zum Ausgleich. Max Schorer hatte in Überzahl mit einem Blueliner zum 1:1 getroffen (14.).

350 Zuschauer sehen Duell auf Augenhöhe

Auch im Mittelabschnitt sahen die rund 350 Zuschauer zunächst ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Kontrahenten anfangs aber immer wieder beste Chancen liegen ließen. So musste der starke TSV-Schlussmann, Korbinian Sertl, sein ganzes Können mit einem klasse Fanghand-Save gegen Markus Vaitl auspacken (32.), um einen Rückstand zu verhindern. In dieser packenden Phase, in der es hin und her ging, waren es schließlich die Gäste, die an Effektivität vor dem Tor zulegten – und die sechs bereits erwähnten verhängnisvollen Minuten für den ESV einläuteten. Zunächst traf Athanassios Fissekis im Nachsetzen zum 1:2 getroffen (34.), ehe Maximilian Brauer mit einem satten Distanzschuss auf 1:3 erhöhte (37.). Doch damit nicht genug: Nur weitere 39 Sekunden später schloss Fissekis einen perfekt gespielten Gegenstoß zum 1:4 ab (38.). Nach der dringend nötigen Auszeit fiel das 1:5 durch einen verwandelten Penalty von Martin Andrä (39.), dem jedoch eine klare Fehlentscheidung der Schiedsrichter vorausgegangen war. Für die Buchloer gingen somit sechs rabenschwarze Minuten zu Ende, die die Partie bereits vorzeitig entschieden hatten.

Wieder nichts Zählbares für ESV Buchloe

Zwar bemühten sich die Hausherren im Schlussdurchgang, um nochmals heranzukommen, aber der Tabellendritte stand nun zu kompakt, um ernsthafte Bedrängnis zu geraten.

Tore fielen somit im letzten Drittel keine mehr. Die Buchloer mussten sich ärgern, gegen einen starken Gegner nach einer über weite Strecken ordentlichen Leistung wieder ohne Zählbarers dazustehen.