Zahlreiche Gläubige besuchen an Allerheiligen in und um Buchloe die Friedhöfe.

01.11.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Mit dem Hochfest Allerheiligen beginnt der sogenannte Trauermonat November. Traditionell werden an diesem Tag die Gräber der Verstorbenen gesegnet. So auch in Buchloe, wo Stadtpfarrer Dieter Zitzler im Anschluss an eine Andacht in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt die Gräbersegnung vornahm.

