Seit 37 Jahren Zustellerin in Jengen: „Auf die Vroni ist Verlass“

120 Jahre Buchloer Zeitung: Seit 37 Jahren sorgt Zustellerin Veronika Lengger in Jengen dafür, dass unsere Leser die Buchloer Zeitung pünktlich zum Frühstück haben.

03.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Seit 37 Jahren sorgt Veronika Lengger in Jengen dafür, dass die Buchloer Zeitung bei den Leserinnen und Lesern pünktlich vor sechs Uhr morgens auf dem Frühstückstisch liegt. Die 74-Jährige ist die „dienstälteste“ der drei BZ-Zusteller in dem Dorf. Insgesamt bringen 45 Zusteller und acht Aushilfen die Buchloer Zeitung zu den Lesern in Buchloe und den umliegenden Dörfern.

