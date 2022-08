Reinhard Drescher hat fast sein ganzes Berufsleben Bier für die Aktienbrauerei ausgefahren. Nun geht er in Rente. An welcher Gewohnheit der Kaufbeurer festhalten will.

22.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Sein Lieblingsgetränk ist Latte Macchiato. Wer hätte gedacht, dass Reinhard Drescher mehr auf Kaffee als auf Bier steht. „Es kommt auf die Tageszeit an“, sagt der. „Bei der Arbeit ist Alkohol natürlich tabu.“ Ansonsten ein Helles aus dem eigenen Haus, ist doch klar. Jetzt sagt „Reini“, wie ihn seine Kollegen nennen, der Aktienbrauerei Kaufbeuren, für die er 42 Jahre als Bierfahrer gearbeitet hat, ade. Er geht in den Ruhestand.

