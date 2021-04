An Schulen in Buchloe testen sich Schüler und Lehrer regelmäßig selbst auf das Coronavirus. Was im Fall einer Corona-Infektion passiert.

14.04.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostallgäu mit 271,3 (Stand 14. April) deutlich über der 100er-Marke liegt, findet an den Schulen grundsätzlich wieder Distanzunterricht statt. Davon ausgenommen sind vierte Klassen, alle Abschlussklassen weiterführender Schulen sowie die elfte Klasse des Gymnasiums. Für die Schüler in Präsenzun-terricht besteht jedoch eine Testpflicht.