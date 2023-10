Sensation für Vogelschützer - seltene Vogelarten am Stausee Schlingen

Der Stausee bei Schlingen bietet eine seltene Vogelwelt. Eine Entdeckung sorgt jetzt für Aufsehen. Das Idyll müsse mehr Schutz bekommen, heißt es nun.

Wer sich für seltene Vögel begeistert, hat in diesem Jahr in Deutschland zwei „Hotspots“ – einer davon ist Schlingen. Was sich am dortigen Stausee getan hat, begeistert die Vogelschützer. Der See müsse endlich besser geschützt werden, fordern sie. Bootfahren etwa müsse verboten werde. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die beiden Landkreise, die zuständig sind, bewerten „ihre“ Seeteile gänzlich unterschiedlich.

50 Grau- und Silberreiher

Rund 50 Silber- und Graureiher ruhen am Rand der kleinen Insel im Schlingener Stausee, die vielen Vogelarten als Brutplatz dient. Ein tolles Fotomotiv, doch schon ein falscher Schritt am anderen Ufer reicht aus, um die Vögel aufzuscheuchen. Sie fliegen geschlossen auf und sind Minuten später nicht mehr sichtbar. Ähnliches passiert, wenn Radfahrer, Angler, Bootsfahrer oder Stand-up-Paddler sich nähern, hat Maximilian Sander beobachtet. Auch, als er die gerade entdeckte Brutsensation mehrfach morgens um sechs Uhr mit eigenem Spektiv erblicken wollte.

In Deutschland nur zwei Brutplätze

Er will die Störungen der seltenen Vogelwelt nicht mehr hinnehmen, genauso wenig wie Angelika Kögel und Wolfgang Faulhammer. Die Drei melden ihre Beobachtungen regelmäßig über die Internetplattform ornitho.de. Dass 2023 der Schlingener Stausee nun einer von nur zwei Brutorten von Stelzenläufern in Deutschland sein würde, hätte der leidenschaftliche Vogelbeobachter Wolfgang Faulhammer aber nicht zu hoffen gewagt. Alle drei Jungvögel wurden flügge, und das ist nicht die einzige Sensation in diesem Jahr. Gemeinsam mit Kögel und Sander vom LBV Unterallgäu bemüht sich Faulhammer nun um einen erhöhten Schutzstatus des Gewässers.

Große Vielfalt am kleinen Stausee

„Relativ kleine Biotope wie der Schlingener Stausee, die einen geschützten Raum für Nahrungssuche und Erholung bieten, sind für die Gesamtpopulation von Vögeln in ganz Europa wirklich entscheidend“, gibt Sander zu bedenken. Jede Störung bedeute für brütende Vögel, aber auch für rastende Wasservögel, die sich auf dem Zug zeitweise ausruhen und mit Nahrung stärken, einen erhöhten Stressfaktor und damit Energieverlust. Große Brachvögel, Alpenstrandläufer, Bruchwasserläufer, Grünschenkel, und Schafstelzen gehören zu den bei Schlingen zu beobachtenden Zugvögeln, erzählen die Vogelkundler. „Eine weitere Sensation sind Singschwäne, die über Winter hier bleiben“, verrät Angelika Kögel. Auch Pfeifenten, Reiherenten, Tafelenten, Spießenten und Löffelenten kommen zum Überwintern, ergänzt Faulhammer. Dass neben Höckerschwänen, Haubentauchern, Zwergtauchern, Stockenten, Reiherenten, Tafelenten und Nilgänsen nun auch Stelzenläufer erfolgreich hier gebrütet haben, zaubert immer wieder ein Lächeln auf das Gesicht der Vogelbeobachter. Zu seinem großen Erstaunen erblickte Wolfgang Faulhammer diesen Sommer sogar drei Zwergscharben hier, aufgrund des seltenen Vorkommens eine dokumentationspflichtige Art.

Im Unterallgäu geschützt

Doch wie lassen sich die Störungen minimieren? Einen Großteil des Stausees als Naturschutzgebiet auszuweisen und so beispielsweise das Bootfahren zu verbieten, sei ein Traum für den Schutz der seltenen Vogelwelt, bekräftigt Faulhammer. Doch die Durchsetzung scheint schwierig. Der Stausee liegt teils im Landkreis Unterallgäu und teils im Ostallgäu, der Unterallgäuer Teil macht etwa ein Drittel der Wasserfläche aus, teilt die Untere Naturschutzbehörde in Mindelheim mit. Der Unterallgäuer Teil falle unter die Landschaftsschutzgebietsverordnung „Wertachauen“, heißt es weiter. Das Befahren des Sees mit Booten wird von dieser Verordnung nicht beschränkt, lediglich motorisierte Boote seien nicht zulässig. Europäische Vogelarten seien nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt, die erhebliche Störung dieser Arten sei daher verboten. „Deshalb bittet die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt darum, beim Befahren des Gewässers Abstand von den Uferbereichen und Schilfflächen zu halten, um eine Störung beim Brutgeschehen zu vermeiden“, teilt die Pressestelle mit.

Im Ostallgäu nicht geschützt

Eine Ausweitung des Landschaftsschutzgebietes auf den Ostallgäuer Teil des Sees sei nicht vorgesehen, teilt das Landratsamtes Ostallgäu mit. „Es sind derzeit keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erkennen, die nicht bereits durch bestehende gesetzliche Regelungen abgedeckt sind“, heißt es. Auch wenn die Erhöhung des Schutzstatus in weiter Ferne scheint, könnte ein erster Schritt zu etwas mehr Ruhe für die Vögel auch ein ganz anderer sein.

„Ich würde mir auch einen Aussichtspunkt mit einer Bretterwand und Gucklöchern wünschen“, verrät Kögel. „Das wäre für die Vögel und für uns Menschen gut“, findet sie. Zu sehen sind die seltenen Stelzenläufer am Schlingener Stausee aktuell übrigens nicht mehr. „Die sind jetzt wahrscheinlich Richtung Mittelmeer weitergezogen, wo sie ursprünglich eher verbreitet sind“, verrät Faulhammer.