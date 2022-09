Die Musiker lassen Klänge der Zwanziger- und Sechziger-Jahre bei der 111. Buchloer Serenade in evangelischer Hoffnungskirche hochleben.

29.09.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Sie haben inzwischen eine unverkennbar große Fangemeinde in Buchloe, aber auch darüber hinaus: die siebenköpfige Formation „Brothers in Voice“. Vor etwa zehn Jahren ist die Gruppe als Auskopplung einiger tragender Männerstimmen aus „Vocapella“, dem Erwachsenenchor der Musikschule der Volkshochschule, auf Initiative des Tenors Dieter Striegel entstanden. Kein Wunder also, dass die sieben, zumeist a cappella auftretenden Herren dem Geheimstatus inzwischen längst entwachsen sind.

