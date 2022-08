SG Jengen/Waal hat beim Spiel gegen Bad Wörishofen den Torjäger im Blick

Die SG Jengen/Waal trifft am Wochenende auf Kreisklassen-Konkurrent Bad Wörishofen - und fürchtete vor allem einen Spieler.

Trainer Robert Doll konnte am vergangenen Wochenende jubeln: Die SG Jengen/ Waal machte in der Kreisklasse den Last-Minute-Dreier in Bedernau klar – und hat somit sechs Punkte aus zwei Partien ergattert. Am Sonntag sind die Kicker aus Bad Wörishofen zu Gast im nördlichen Ostallgäu.

SG Jengen/Waal muss wachsam sein: Bad Wörishofener schoss vergangene Saison 14 Tore

Maximilian Gast ist im Wörishofener Team der Torjäger und gilt entsprechend als unangenehmer Gegenspieler. In der vergangenen Spielzeit kam er auf stolze 14 Tore. Entsprechend gilt es für die Spieler von Jengen/Waal, auf ihn ein ganz besonderes Augenmerk zu richten, wenn sie wieder punkten möchten. Dolls Kader steht zum Großteil zur Verfügung. Schmerzlich vermisst wird sicherlich Youngstar Michael Demmler, der gesperrt ist. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr auf dem Jengener Hauptplatz.

Zweite Mannschaft der SG Jengen/Waal spielt gegen Baisweil-Lauchdorf

Kapitän Kirchmaier konnte mit der Zweiten Mannschaft der SG Jengen/Waal zwar bisher nicht punkten, sieht aber dennoch das Potenzial in seinem Team, am Sonntag der SpVgg Baisweil-Lauchdorf Paroli zu bieten. Wenn beim einen oder anderen Spieler die mentale Einstellung noch besser wird, rechne sich Kirchmaier gute Chancen auf die ersten Punkte aus, wie er nach der Partie gegen Hirschzell sagte.

Die Zweite Mannschaft der SG ist aktuell noch deutlich in der Findungsphase. Tendenzen in Richtung Pressing und Forechecking zeigten sich aber immer mehr und ergänzten die Tempowechsel im Spielsystem der Zweiten. Wie der Kreisklassen-Absteiger aus Baisweil-Lauchdorf darauf reagiert, können die Zuschauer am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Hauptplatz der Jengener Sportanlage begutachten.

