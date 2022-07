Sicherheitswacht Buchloe sucht dringend Nachwuchs

In Buchloe ergänzt die Sicherheitswacht seit zehn Jahren die Arbeit der Polizei. Silvia Heindl ist von Anfang an dabei und hat nach wie vor Große Freude an dem Ehrenamt. Doch weitere Freiwillige sind dringend nötig.

29.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Als Bindeglied zwischen Bürgen und Polizei sieht sich die Sicherheitswacht. In Buchloe gibt es sie bereits seit zehn Jahren. Doch neuerdings plagen sie Nachwuchssorgen. Das bedauern nicht nur Polizeichef Bernhard Weinberger und Bernhard Löcherer, der sich in der Inspektion um die ehrenamtlichen Mitarbeiter kümmeret, sondern auch Silvia Heindl, die seit Anfang an in der Sicherheitswacht engagiert ist. Ihr macht das große Freude.

