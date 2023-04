Das ist beim Singoldsand Festival in Schwabmünchen dieses Jahr geboten

Ende August findet in Schwabmünchen wieder das Singoldsand Festival statt. Nun geben die Veranstalter erste Details zu Künstlerinnen und Künstlern bekannt.

17.04.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Aus der jungen Musikszene nicht mehr wegzudenken und eine feste Größe im Schwabmünchner Veranstaltungskalender ist das Singoldsand Festival. Heuer werden wieder Tausende vom 24. bis 26. August auf dem Gelände der Jahnstraße erwartet.

„Das Booking ist komplett“, verkündet Projektleiter Nicolas Brinz stolz. Um es spannender zu machen, veröffentlichen die Veranstalter die gebuchten Künstler in mehreren Etappen. Nun haben sie die erste „Bandwelle“ in den sozialen Medien bekannt gegeben: Mit The Gardener and the Tree, Futurebae, Temmis, Rakentenumschau und Matze Semmler sind dies drei Bands und zwei Solokünstler.

Raketenumschau und handgemachter Gitarrenelektro

„Wer mich richtig überrascht hat, ist Futurebae. Sie ist Rapperin, macht aber auch elektronische Musik – spannend.“ So vielseitig wie ihre Musik sei auch die Mischung der anderen bisher bekannten Künstler, findet Brinz: Indiefolk von The Gardener and the Tree, Neue Deutsche Welle mit Temmis, Pop-Punk von Raketenumschau und Matze Semmler mit handgemachtem Gitarrenelektro.

Nachdem Patrick Jung als Festivalleiter zurückgetreten ist, kümmert sich heuer zum ersten Mal eine Arbeitsgruppe um einen festen Kern aus drei Personen um das „Booking“. Das Team habe eine super Arbeit geleistet, sagt Brinz. „Wir konnten sehr viele Erfolge erzielen, weil wir versuchen, mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. Mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, haben wir so das Beste für Schwabmünchen rausgeholt.“ Die Festivalbesucher können sich auch auf weitere musikalische Höhepunkte freuen, die in regelmäßigen Abständen auf der Homepage des Singoldsand Festivals veröffentlicht werden.

Singoldsand Festival in Schwabmünchen: Tickets online bereits erhältlich

Am 2. April ist online der Ticketvorverkauf gestartet. Der bisherige Verkauf stimmt die Veranstalter nicht unzufrieden. Es seien schon mehr Karten verkauft worden als 2022 kurz nach dem Start. Brinz: „Erfahrungsgemäß läuft der Verkauf richtig an, sobald die Hardcover-Tickets erhältlich sind.“ Sie wird es bei einigen Schwabmünchner Vorverkaufsstellen geben.

Weil die Online-Gebühren wegfallen, seien die auch ein bisschen günstiger, sagt Brinz. Kindertageskarten für den Singoldsandkasten kosten dann im Vorverkauf 16 statt 17 Euro – bei den Tickets für die beiden Festivaltage sind es jeweils 27 statt 28 Euro. Kombitickets für beide Tage kosten vor Ort 49 Euro, online sind 50 Euro zu zahlen.