Bisher müssen sich junge Skateboarder aus Unterdießen meist von den Eltern in die Nachbargemeinden fahren lassen. Jetzt fordern sie eine Anlage im Ort.

Redaktion Buchloer Zeitung

01.06.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Coole Sprünge, heiße Grinds und gemütliches Beisammensein: Auf einem Rampenpark können Kinder und Jugendliche mit Skateboard, Scooter oder Bike eine Menge Spaß haben. Nur hat nicht jeder Heranwachsende das Glück, in der Nähe eines solchen Parks zu wohnen. Wer in Unterdießen lebt, muss bis Waal oder Erpfting fahren, um über Rampen zu rasen und über Stangen zu schlittern. Das soll sich ändern, haben einige Kinder beschlossen: In Unterdießen soll ein Rampenpark gebaut werden.