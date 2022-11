Hoffnung auf viel Schnee in der neuen Saison

Der Skiclub Asch blickt bei seiner Jahresversammlung auf durchwachsenes Vereinsjahr zurück - und gleichsam hoffnungsvoll in die Zukunft.

Unter Schneemangel und Corona hat das Vereinsleben beim Skiclub Asch mit seinen 795 Mitgliedern gelitten. So hatte es Anfang Dezember des vergangenen Jahres zwar geschneit, das sei aber schon alles für den Winter gewesen, berichtete Vorsitzender Robert Steger bei der Jahresversammlung in der Restauration Zum Blätz.

So habe es – wie schon in der Saison zuvor – keinen einzigen Betriebstag am Skilift am Rauth gegeben. Somit mussten auch die Skikurse am Ort ausfallen. 66 Kinder seien dafür in Oberammergau im Skifahren unterrichtet worden.

Skiclub Asch: 66 Kinder in Oberammergau unterrichtet

Ausfallen mussten auch die Kurse in Berwang. Für die Rennmannschaft der Kinder habe es 23 Interessierte gegeben. Dies sei aber wegen der zu geringen Anzahl von Trainern nicht zu stemmen gewesen. Schließlich wurde das Team auf 15 Plätze reduziert.

Helfer für den Skilift am Rauth gesucht

Gesucht werden auch Helferinnen und Helfer für den Skilift am Rauth, so der Vorsitzende. „Es wäre toll, wenn man in diesem Winter das Zwergerlrennen veranstalten könnte“, sagte er. Vorgesehen sei nach längerer Pause auch wieder die Vereinsmeisterschaft mit Fuchstal-Trophy am 12. Februar. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Skiclubs hatte dieser bereits 2020 die Ausrichtung der Siegerehrung beim Schöffel-Kids-Cup geplant. Diese musste allerdings wegen Corona abgesagt werden und soll nun Ende April kommenden Jahres nachgeholt werden.

Siegerehrung des Schöffel-Kids-Cup soll nachgeholt werden

Lehrwartin Gabriela Ried berichtete von 20 Skilehrkräften beim Verein, hinzu kämen fünf Anwärterinnen und Anwärter. Sportwartin Eva Raab freute sich darüber, dass die Vereinsmitglieder beim Schöffel-Cup im guten Mittelfeld landeten, Johannes Merk belegte in der Gesamtwertung sogar einen zweiten, Emma Epple einen dritten Platz.

Ehemalige Jugend- und Sportwartin geehrt

In seinem Grußwort würdigte Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg das verstorbene Ehrenmitglied Helmut Wiedemann, der ein Mann der ersten Stunde am Skilift am Rauth gewesen sei. Die Situation des Skiclubs sei nicht einfach, da man zur Ausübung des Sports 60 bis 150 Kilometer fahren müsse. Mit einer Scheibe als Geschenk verabschiedet wurde Martina Gilg, die dem Vorstand des Skiclubs als Jugend- und Sportwartin angehört hatte.

