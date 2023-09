Smartphone-Beratung im Buchloer Repair Café: „Nun weiß ich, wo Sektgläser-Emojis sind“

Seit Juli bietet das Repair Café Buchloe einmal monatlich eine kostenlose Handyberatung an. Vor allem Seniorinnen und Senioren freuen sich darüber.

Von Kathrin Elsner

16.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit dem Smartphone ein Foto per E-Mail oder WhatsApp versenden, lästige Werbung und ungenutzte Apps loswerden, ein Fotobuch erstellen, das neue 49-Euro-Bahnticket buchen oder einfach nur die richtigen Emojis finden: Die fünf ehrenamtlichen Handyberater des Repair Cafés Buchloe gehen einmal monatlich in Einzelterminen auf alle aufkommenden Fragen ein. Ein Service, den vor allem die ältere Generation gerne in Anspruch nimmt.

