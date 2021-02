Nach einer Startverzögerung mangels Impfstoff ging das Corona-Impfzentrum für den Landkreis Unterallgäu in Bad Wörishofen am Freitag in Betrieb. Was Landkreis-Bürger nun in Sachen Impftermine wissen müssen

Von Helmut Bader

25.01.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Es hat zwar etwas gedauert, aber nun ist es soweit: Das Corona-Impfzentrum fürs Unterallgäu in Bad Wörishofen nahm am Freitag seinen Betrieb auf. In dem ehemaligen Möbelhaus im Gewerbegebiet erhielten die ersten Landkreis-Bürger ihre Impfdosis. Wie der erste Tag dort lief – und was der Lieferengpass der Hersteller für die nächsten Tage bedeutet.