Da freut sich die Nase: So bekämpfen die Iglinger den Kanalgestank in Kaufering

Seit einigen Jahren beschweren sich Anwohner im Kauferinger Westen immer wieder über Gestank aus dem Iglinger Abwasserkanal. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Von Romi Löbhard

28.06.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Einigen Kauferingern stinkt’s, und das seit Jahren: Der Abwasserübergabeschacht am Wörnitzweg in Kaufering Nordwest, an dem das aus der Gemeinde Igling kommende Abwasser in das Kanalsystem von Kaufering eingeleitet wird, entlässt aus seinem Innern nicht gerade angenehme Gerüche.

